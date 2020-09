Cudurka coronavirus: Maxay tahay dhirta artemisia ee "lagu daweeyo" Fayraska Covid-19?

Bishii April ee sannadkan, dalka Madagascar ayaa soo jiitay indhaha caalamka ka dib markii uu shaaciyay in dhir maxalli ah uu kula tacaali doono Fayraska Korona.

Illaa hadda ma jirto caddeyn muujinaysa in dhirtaasi - oo qeyb ahaan lagula tacaalo cudurka Malaariyada - ay wax ka tari karto fayraska Covid-19, sida ay shaacisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.

Hadaba maxaa laga ogyahay dhirtaasi?

Artemisia wax ma ka tari kartaa Covid-19?

Madaxweynaha Madagacscar, Rajoelina, ayaa bishii April ee sannadkan sheegay in tijaabooyin la sameeyay ay muujiyeen in dawo dhireedka laga sameeyo Artemisia ay waxtar u leedahay bukaannada Covid-19. Sheegashadaasi ayuu markale ku celiyay bishan September.

Sidoo kale lama oga waxyaabaha laga sameeyay cabitaanka ay soo saartay Madagascar, inkastoo dowladda dalkaasi ay sheegtay in 60"% ay tahay dhirta Artemisia oo la farsameeyay.

Madaxweynaha Madagascar, Andry Rajoelina, ayaa sheegay in sharoobada ay waxtar leedahay

Khubaro ka socota Jarmalka iyo Denmark ayaa tijaabo ku sameeyay dhecaanka dhirta Artemisia, waxayna sheegeen in ay ku arkeen in xoogaa waxtar ay u leedahay noocyada cusub ee Fayraska Korona. Waxay arrintaas ku ogaadeen tijaabo shaybaar.

Cilmibaarista - oo aanay si madaxbannaan u hubin khubaro kale - ayaa muujinaysa in isticmaalka dheecaanka ay muujisay ka hortagga Fayraska, marka lagu daray maadada ethonal-ka oo saafi ah iyo biyo la miiray.

Maxay WHO ka tiri artemisia?

Hay'adda caafimaadka adduunka (WHO) ayaa sheegtay in aanay weli macluumaad faahfaahsan ka helin tijaabooyiinka lagu sameeyay Madagascar.

Jean-Baptiste Nikiema oo katirsan WHO qeybta Afrika ayaa BBC-da u sheegay in hay'adda caafimaadka ay ka qeyb qaadan karto tijaabooyinka dambe, balse ay taasi ku xiran tahay macluumaadka ay ka helaan tijaabooyinkii hore.

Haddase, WHO waxay sheegaysaa in aanay jirin caddeyn muujinaysa in dawo dhireedka laga sameeyo Artemisia ay wax ka tari karto Covid-19.