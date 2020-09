Gabadh gacanteeda isaga goysay si ay uga taajirto

Dacwad oogayaasha aaya sheegay in qalab culus ay u isticmaashay si ay gacanta isaga jarto.

Haweeney u dhalatay dalka Slovenia ayaa lagu helay dambi ah in ay si ula kac ah isaga jartay gacanteeda, iyada oo qayb ka ah kiyaamo ay rabtey inay ku samayso shirkadaha caymiska.

Maxkamad ku taal caasimadda Ljubljana ayaa ogaatay in Julija Adlesic, oo 22 jir ah, ay qaadatay shan caymis sanadkii ka horeeyay dhaawaca.

Adlesic waxay u istaagtay inay kasbato in kabadan € 1m (£ 900,000, $ 1.16m) oo kharash bixin ah.

Maxkamaddu waxay ogaatay in iyada iyo saaxiibkeed ay si ula kac ah uga yimaaddeen gacantii go'nayd halkii ay keeni lahaayeen si loo hubiyo in naafonnimadu ay joogto u noqon karto iyo in xal la keli karo.