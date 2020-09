Shan su'aalood oo horyaalla madaxda Muqdisho ku shiraysa

Madaxdii se ka qaybgashay shirkaa hore ayaa iyagu doonaya in halkaa laga sii wado wixii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb. Haddaba kulankan labadii maamul ee hore u maqnaa waa ka qayb hadda waxaa se laftiisa weli horyaalla shan su'aalood oo la is weydiinayo sida uu u furdaamin doono shirkani jawaabtooda.

Shirkii Dhuusamareeb ma is waafaqi doonaan shirkan?

SHARRAXAAD KOOBAN: NOOCA DOORASHO EE LA SOO JEEDIYAY SHIRKII HORE EE DHUUSMAREEB 3

Baarlamaanka waxa lagu heshiiyo ma la horgeyn doonaa?

" Waxaan mar kale idiin caddaynaayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahanni wuxuu wakiil u yahay dawlad goboleedyada wuxuu wakiil u ahay shacabka Soomaaliyeed go'aankaa gaartaanna waaa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin cadaynayaa in aan halkan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dawlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah uga qaadataan haduu Ilaahay yiraahdo."ayuu yiri madaxwayne Farmaajo.

Abukaate Sakariye ayaa sidoo kale sheegay in baarlamaanka ay xaq u leeyihiin in ay isbeddel ku sameeyaan qodobbada lagu heshiiyo.

"Haa marba haddii ay qaraar ka soo saarayaan wax way ka badali karaan (Baarlamanka) waxna way diidi karaan,isaga oo dhan ayay diidi karaan ama wax bay ka badali karaan ama way aqbali karaan," ayuu yiri Abukate.

Qodobbada ay soo saari dooonaan ma is waafaqi doonaan sharciyadii hore?

Qodobada ku jira heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in la qabto doorasho dadban. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxay horey u ansixyeen in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah.

Waxa uu intaa ku daray in dastuurka iyo shuruucda doorashada labadaba ay ku qoran tahay in doorasho qof iyo cod ah la qabto.

Meeday kaalintii xisbiyada siyaasaddu?

Qodobada heshiiskii hore ee Dhuusmareeb 3 ku jiray waxaa ka mid ah in doorashada lagu galo qaab xisbiyo siyaasadeed. Balse waxa sidoo kale xusid mudan in heshiiskaas la gaadhay aysan qeyb ka ahayn axsaabta ilaa iyo imika dhisan. Shirka maanta furmayna waxaa muuqata inaysan qeyb ka ahayn xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira.

Saddex bilood ma lagu soo afjari karaa dhammaan hawlaha taagan haddii ay heshiiyaan?

Heshiiskii hore ayaa ku baaqay in doorashada ay ku dhacda wakhtigeeda. Waxaana isla kanna laga filayaa in qodob sidaa u dhigani ka soo bixi doonaan, iyada waxa ugu weyn ee horyaallaa yahay in lagu heshiiyo nooca doorasho ee dalku geli doona. Waxaase dad badan su'aal iska weydiinayaan suuragalnimada in muddada seddaxda bilood ee ka dhiman muddo xileedka baarlamaanka lagu qabanqaabin karo doorasho dalka ka dhacda, siiba haddii la qaato tii lagu sheegay shirkii Dhuusareemb 3.