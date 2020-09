Tahriibayaashii 40-ka maalmood badda ku jiray ee dal kastaa diidey oo la qaabilay

Koox tahriibayaal ah oo uu soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Denmark oo ku sugnaa badda Mediterranean-ka ayaa loo ogolaaday inay ku degaan dalka Talyaaniga kadib in ka badan 40 maalmood oo ay badda ku jireen.

Waxay ku soo beegantay arrintani xilli Giriiggu la daalaa dhacayo in ka badan 12,000 oo muhaajiriin ah oo ku sugan Lesbos ka dib markii xerada qaxootiga ee Moria uu burburiyey dab.

Sida laga soo xigtay wadaha markabka Maersk Tankers, masuuliyiinta Malta waxay ka codsadeen shaqaalaha markabkani inay qaabilaan tahriibayaashan. Malta ayaa beenisay, waxayna sheegtay in badbaadintu ka dhacday meel ka baxsan dhulkooda.

Warar ay qoreen warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegaya in sidoo kale ay saarnaayeen tahriibayaal ka yimid dalalka Chad, Eritrea iyo Libya.

Maalmihii la soo dhaafay saddex ka mid ah muhaajiriinta ayaa xitaa ku booday badda si ay isugu dayaan inay is dilaan. Waxaa se mar labaad badbaadiyey shaqaalihii markabka. Waxyna sheegeen in qaarkood isku dayeen inay sidaas oo kale is dilaan ama naftooda waxyeelaan.