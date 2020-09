“Nabadda Khaliijka” ma waxa ay xal u tahay dagaalka Carabta iyo Israa’iil?

Qoraayaasha ayaa waxa ay iswaydiiyeen in Sucuudiga uu ka gaari doono "tareenka xiriir hagaajinta" amaba uu ka dib dhici doono.

"Xal sixir ah"

Waxaannu yiri: "Nabad lala Israa'iil iyo in la taageero qadiyadda Falastiiniyiinta, arrintaas ayaa waxa ay noqotay xalka sixirka ah ee haatan jira, xilli ay in xal adag laga gaaro dagaalka Carabta iyo Israa'iil ee socday todobaatanka sanadood iyo ka badanba, xalkaas oo ay soo hindiseen hogaamiyayaal Khaliijka u dhashay oo aragti fog u leh mustaqbalka".

Waxaannu yiri: "Waxaa suuragal ah in taariikhda aanan lagu hayn heerka uu gaaray kala qaybsanaanta dhex-taal dhinacyada Falastiiniyiinta, sidaas oo ay tahayna waxaannu qadiyadda Falastiiniyiinta u arkaynay inay tahay arrinta koobaad ee Carabta, walow uusan xaalku sidaas wada ahayn markii la eego qaar ka mid ah garbaha Falastiiniyiinta laf ahaantooda sababtoo ah waxaa ku jira kuwo qadiyadda ka dhigtay fursad ay ku faa'iidaan amaba kayd dahab ah oo ay ku ganacsadaan, haba noqoto inay wax ku haddidaanee."

Waxa uu sii raaciyay: "Cidna maskaxdeeda kuma aanay soo dhicin in dowladaha Khaliijka ay u suuragalayso inay maalin uun la fariistaan oo ay wax isku afgartaan oo ay heshiis saxiixdaan… hasayeeshee taasi waa siyaasadda haatan taagan… ama waaba "waaqica siyaasadeed"… arrintaas ma saamaynaysaa Falastiiniyiinta mise iyagaaba sabab u aha isbadelkan… ama waaqica haatan jira ayuu ujeedku yahay in lagu gaaro in la dhiso dowlad ay Falastiiniyiinta oo garab deggan dowladda Israa'iil".