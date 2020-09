Xanuun ay qabtay dartiis ayaa u horseeday inay sameyso shirkad ku fadhida malaayiin doolar

Barnaamijka toddobaadle ah ee BBC-da ee lagu wareysto ganacsatada caanka ah guud ahaan caalamka ayaa waxaa toddobaadkan lagu wareystay Jules Miller oo aasaastay shirkad qaabilsan maddooyinka xoojiya caafimaadka ba'niiaadanka, shirkaddaas oo la yiraahdo The Nue Co.

Jules Miller waxay sheegtay in sababaha ay ku dhaliyay sameynta shirkaddan ay tahay inay xanuunsantay kaddib markii ay aragtay dhiig bax gudaha jirkeeda ah.

Waxay bilowday inay qaadato maaddooyin ka qeyb qaato xoojinta caafimaadkeeda, waxay garwaaqsatay in inta badan dawooyinkaas aysan waxtar weyn laheyn.

"Waxay aheyd xog waxtar leh" ayay tiri Jules oo haatan 35 jir ah, "Waxaa jiray maaddooyin ku caawin karayo balse waxaa ku jiray walxo caafimaad ah oo la ogaaday in caalamado kale ay qofka ku reebi karaan"

Jules Miller oo ku sugaan bakhaarkeeda oo ku yaalla New York

Sanadkii 2017-kii, waxay aasaastay shirkadda The Nue Co, maanta waxaa ganacsigeeda lagu qiyaasaa in sanadkii uu soo xareeyo dhakhli gaaraya 7 malyan oo doolar.