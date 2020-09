Mareykanka oo xayiraad ku soo rogay Shiinaha sababo la xiriira Muslimiinta Uighur

Mareykanka ayaa saraakiisha xudduudaha ku amray in aysan ogolaan in dalkaasi la soo geliyo shixnadaha qaar ee laga soo dhoofiyo qeybo ka mid ah dalka Shiinaha.

Mareykanka ayaa sheegaya in muslimiinta gobolkaasi lagu hayo xeryo isla markaana la addoonsado oo si xoog ah loogu shaqeysto.

Dowladda Shiinaha ayaa la rumeysan yahay in ay u xiran yihiin in kabadan hal milyan oo qof, kuwaa oo ka tirsan muslimiinta gobolkaasi Xinjiang.

Haseyeeshe dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in barnaamijkaasi uu yahay mid dadka xeryahaasi ku jira lagu barayo aqoon badan oo ay u baahan yihiin isla markaana uu muhiim u yahay la dagaalanka argagixisada iyo halista kooxaha gooni ugoosadka .

Xukuumadaha Washington iyo Beijing ayaa dhawr jeer oo hore isugu dhacay arrimo la xiriira barnaamijkaasi Shiinaha, waxaana Mareykanka uu Beijing ku eedeeyay in ay ku tumato xaquuqul insaanka.

Mark A. Morgan oo ah ku simaha madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan ilaalada kastamyada iyo xadka ayaa sheegay in amarkani ugu dambeeyay ee ka soo baxay Washington uu farriin cad u yahay beesha caalamka in Mareykanku uusan aqbali doonin in dad lagu shaqeysto isla markaana lagu tunto xaquuqda aadanaha.