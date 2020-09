Nin Mas nool wajiga ku xirtay oo Maaskaraati ka dhigtay

Madaxda gaadiidka dalka Britain, gaar ahaan magaalada Manchester ayaa xaqijiyay in Mas uusan qof ka dhigan karin maaskaro ama maro uu afka ku duubto.

Mid ka mid ah goobjoogayaasha oo iyadu codsaday in magaceeda la qariyo ayaa sheegtay in dhacdadan "ay ku noqtay mid lagu qoslo oo la yaab leh", waxayna intaa ku dartay in Maska uusna xilligaasi u muuqan mid dhib u geysan karay rakaabkii Baska saarnaa.