Boqol sano ka hor sidee xanuun jirey uu u saameeyey waxbarashada?

Iskuulaadka ardeyda banaanka wax ugu dhigi jiray ee New York

Fikradda ah in carruurta banaanka wax loogu dhigo waxay bilaabatay sanadkii 1904-tii, waxaana bilaabay Jarmalka iyo Belgium, waxaa magaalada Paris sanadkii 1922-kii lagu qabtay shirkii ugu horreeyay ee looga hadlayay nidaamka waxbarashada ee ardeyda banaanka wax lagu baro.

Mareykanka, nidaamka ardeyda banaanka wax ku barata wuxuu bilowday sanadkii 1907-kii kaddib markii labo dhakhtar oo kasoo jeedo jasiiradda Rhode ay soo jeediyeen nidaamkaas, sida laga soo xigtay wargeyska New York Times.

Waxaana markii dambe la furay iskuullo ardeyda banaanka wax uga dhiga, sida in ardeyda goob banaan ah la geeyo ama wax lagu baro gudaha doomo la cidleeyay.

Maskaxda iyo jirka

In carruurta laga raro deegaannada ay ka dhalan karaan xanuunada, sida goobaha ciriiriga ah, waxay kaalin weyn ka qaateen ilaalinta caafimaadka carruurta.

'Fikradda cusub ee dhameystiran'

Diana Vidal oo ka tirsan jaamacadda Sao Paulo gaar ahaan qeybta taariikhda waxbarashada ayaa sheegtay in fikradda ah carruurta banaanka wax loogu dhigo ay bilaabatay intii u dhexeeysay labadii dagaal ee u dunida markaas oo waxbarashada ay kobceysay.

Inta badan iskuulkaas, kuma badneyn ardeyda kasoo jeedda qoysaska dabaqadda dhexe, waxaa wax ka dhigan jiray 350 ardey, waxaana jirtay ardey badan oo sugsysa in la qaabilo.

"Waxaan la hadlay ardeydii wax kasoo baratay iskuulaadkaas oo haatan galay da'da 80, waxay ii sheegeen in macalimiinta ay ahaayeen dad waxbarashada ku adag, marka la fiiriyo iskuullada kale waxbo kama duwaneyn" ayuu yiri profesoor Dalben.

Wuxuu sheegay in iskuullaadka ardeyda banaanka wax ugu dhigi jiray ay meesha ka baxeen sanadihii lixdameeyadii.

Daraasado ayaa muujinayaa in fiditaanka cudurka lagu yaren karo nidaamka ardeyda banaanka wax loogu dhigayo balse cilmi- baarayaashan waxay rumeysan yihiin in fikradda ah in ardeyda banaanka wax loogu dhigo dib loo booqdo.