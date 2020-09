Maxaa la iigu ganaaxayaa dharka aan xiranayo?

Markii gabadhan la yiraahdo Molika Tan oo 18 jir ah ay maqashay in dowladdeeda Cambodia ay shaacineyso hindise sharciyeed dhigaya in la ganaaxo haweenka lagu soo eedeeyo inay xirtaan dhar soo bandhigayo jirkooda, walaac ayay tallaabadaas ku reebtay, waxay barta Online-ka ka bilowday olole ay uga soo horjeedo tallaabadaas.

"Haddii aan ahay qof da' yar oo reer Cambodia ah, waxaan doonayaa in aan baxo aniga oo dareemayo in aan badqabo si aan u xirto dhar aan ku qanacsanahay, waxaan doonayaa in aragtideyda aan ku cabiro dharkeyga, mana doonayo in dowladda ay i xayirto" ayay tiri.