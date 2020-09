Maxaa laynaya shimbiraha Mareykanka?

Khubarada ku takhasustay cilmiga noolaha ee gobolka New Mexico ee dalka Mareykanka ayaa qeylo dhaan ka muujiyay dhimashada xad dhaafka ahi ee shimbiraha gobolkaasi kaddib markii maalmihii la soo dhaafay la arkay bakhtiga kumannaan shimbiro ah.

Martha Desmond oo ah bare-sare oo ka tirsan jaamacada New Mexico ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegtay in ilaa haatan aan la ogayn sababta ay shimbiruhu u dhamaanayaan balse ay suurtagal tahay arrin la xiriirto qiiqa dababka lixaadka leh ee ka gubanayo kheymaha dalkaasi ama xitaa cimilada qabow ee in dhawaale ka jirtay dalkaasi.