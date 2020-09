Soo laba kacleynta Shariif Xasan iyo hankiisa xilka Madaxweynaha

Maxaa soo celiyey kaddib is casilaaddiisii madaxweynaha Koonfur Galbeed?

Waxaana uu BBC-da oo wax ka weydiisay maqnaanshihiisii muddadaas waxa uu ku qeexay in xaalka siyaasaddu degganaa oo uusan ku kellifnayn in uu sii joogo.

Hankiisa siyaasadeed

"Doorkan hankaygu waxa uu yahay in aan noqdo madaxweynaha Soomaaliya, oo baabbiiyo fikirka reerkayga laga haysto, inkasta oo ay ku xidhan tahay in la ogaado nooca doorasho ee dalku galayo"

Waxaana uu ku daray in uu hore inkastoo aanay u suurtoobin in uu yimaaddo miiska tartanka uu isku deyey inuu madaxweyne isusoo sharraxo.

Haddii uu waayo booska madaxweynaha waxa uu falayo oo BBC-du weydiisaya ayaa uu sheegay in uu la shaqayn doono cidda la doorto, laakiin uusan dib ugu noqon doonin in uu noqdo guddoomiye baarlamaan.

Maxaa kale ee uu ka hadlay?

Dhanka kale waxa uu ka digay in dawladda hadda jirtaa ay ku darsato muddo dheeraad ah, isaga oo ugu baaqay Madaxweyne Farmaajo in uu dhawro dastuurkii u ku dhaartay in uu ilaalin doono.

"Doorashada annaga waxaan rabnaa in dimuqraaddiyaddii dadka Soomaaliyeed dhawaanahan ku dhaqmaayeen, ee marka doorasho soo dhawaato xilligeeda la is doorto. Waa fiicnaan lahayd doorasho qof iyo cod ah, hadda wax allaale wixii dadku isku dooran karaan la isku doorto oo aysan dhicin wax kororsiimo ah ayaan u arkaynaa annaga"

"Markii uu baarlamaanka 25-kii bishii July uu kalsoonida ka qaaday Ra'iisul Wasaarihii, ama isagu uu aqbalay oo uu is casilay, ilaa maanta Ra'iisul Wasaare lama soo magacaabin, runtiina wax horay u soo dhacay ma aha. way soo dhacday in dalku uu dowlad la'aan yahay laakiin in dalkii oo Baarlamaanki uu ka jiro, madaxweynihii uu ka jiro inuu Ra'iisul Wasaare la'aan ahaado wali wax soo dhacay ma aha. In haddana la yiraahdo xukuumaddii ayaa shaqeyneysa oo wasiirradii ay maalin walba sharci soo gudbiyaan, baarlamaankuna uu ka doono waa nasiib darro," ayuu yidhi Shariif Xasan.