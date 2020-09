Gabar caan ah oo guursatay nin ay gacan ka siisay in xabsiga laga sii daayo

Xiddigta ka tirsan ciyaraaha kubadda koleyga ee qaranka ee Mareykanka Maya Moore ayaa guursatay nin ay gacan ka siisay in xabsiga laga sii daayo kaddib markii si khaldan loogu xukumay dambiyo la xiriira weerar iyo tuugnimo.

"Waxaan is guursanay bilooyin ka hor, waxaan ku faraxsanahay in aan wadaagno nolosha cusub" ayay tiri Moore oo la hadashay barnaamijka Good Morning America.

Mar wax laga weydiyay in dib ay ugu laaban doonto ciyaaraha kubadda koleyga iyo in kale, waxay ku jawaabtay "Waxaan ku rajo weyn yahay in aan ku biiro xilliga gu'ga si aan horey ugu socdo"