Maraykanka oo dalkiisa ka mamnuucaya TikTok iyo WeChat

Wasaaradda ganacsiga ayaa sheegtay in dadka ku nool Maraykanka ay ka mamnuucayso in ay la soo dagaan barnaamijyadaas.

Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegaya in shirkadahaan ay khatar ku yihiin ammaanka qaranka, isla markaasna macluumadka qofka barahaas isticmaalaya ay u gudbi karaan Shiinaha.

Hase ahaatee Shiinaha iyo labadaas shirkadoodba way beeniyeen eedaymahaas.

Shirkadda TikTok ayaa sheegtay in arrintaas ay "niyad-jab ku noqotay" ayna is khilaafeen wasaaradda ganacsiga, ayadoo shirkaddu sheegtay in ay samaysay "daahfurnaan heer sare ah" walaaca uu qabo maamulka Trump awgiis.