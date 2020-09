Sheekooyinka boqor Afrikaan ah oo "hilibka dadka cuni jiray"

Mike Thomson oo ka tirsan BBC-da oo wax ka qoray ayaa ku tilmaamay in soddon sano iyo dheeraad magaciisu ku sidkanaa gabood falladii ugu xumaa ee ay ku kacaan keli taliyeyaashii kharibay Afrika gumaystayaashii ka dib.

Waxay taariikhdu aad u xustaa in ilaa xad, Jean-Bedel Bokassa, ama Bokassa-ha 1-aad - waa magacuu la baxay markuu is boqray sannadkii 1977, e- in uu ahaa mid ka mid ah "bahalihii ku mamay dhiigga" ee qaaradda Afrika soo mara.