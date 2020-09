Ma dhab baa in Maraykanku doonayo inuu Cabbaas nin kale ku bedelo?

Waxa ka mid ah warbixinahaas muranka dheliyey warbixin uu qoray wargeyska Israel Hayom oo sheegtay suurta galnimada ah in Maxamuud Cabbaas jagada laga riixo, hase yeeshee uu wargeysku boggiisa internet-ka ka saaray markii ay maamulka Falastiiniyiinta iyo shacabkuba aad u dhaleeceeyeen.

Waxaa khasab ku noqotay wargeyska inuu markii dambe sheego in weriyahooda Ariel Kahana uu khalad dhanka qoraalka ahi ka dhacay, waxaanu intaa ku daray in Washington aanay danaynayn in ay Cabbaas hogaanka ka wareejiso ama ay iyadu ka taliso dhismaha hogaanka Falastiiniyiinta.