Seynisyahankii sirta hubka nuclear-ka ka xaday Mareykanka ee u gudbiyay Ruushka

Xilligan oo kale, bishii September ee sanadkii 1949-kii, Madaxweynihii Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Harry Truman, ayaa shacabka Mareykanka u sheegay in Soviet-ka ay qarxiyeen bambadoodii ugu horreysay oo nuclear ah, isagoo qeexay in Washington ay heyso caddeyn muujinyesa in Soviet-ka ay arrintaas sameeyeen isbuucyo ka hor.