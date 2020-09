Koroona Fayras: Ingiriiska oo 10-ka fiidnimo xiraya baararka iyo maqaayadaha

Boris Johnson ayaa sidoo kale la filayaa in uu dadka u sheego baahida loo qabo in la raaco awaamiirta kala fogaanta ee bulshada, in la xirto maaska afka iyo sanka iyo in si joogta ah ay gacmahooda u mayraan.