Codka kalsoonida ma heli doonaa Ra'iisal Wasaaraha magacaaban?

Sida farriin loo diray xildhibaannada baarlamaanka muujinayso, waxa maalinta berri ah la filayaa in madaxweyne Farmaajo horgeeyo ra'iisal wasaaraha magacaaban baarlamaanka si uu ugu weydiiyo codka kalsoonida.

Raysal wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble, ayaa booskan loo magacaabay 17-kii bishan September. Waxaana tan iyo intii la magacaabay u wadey isku dayo iyo kulammo uu xubnaha baarlamaanka si gaar gaar ah ula kulmayey si uu ugu qanciyo in ay codka kalsoonida siiyaan.

Sida ay qabaan falanqeeyayaal siyaasadeed waxaa la saadaalinayaa in ay u badan tahay in uu heli doono codka kalsoonida. Soomaaliya weli kama ay dhicin ra'iisal wasaare madaxweyne magacaabay oo baarlamaanka la hor geeyey in uu heli waayo kalsoonidii baarlamaanka.