Wax ka ogow qolka 39-aad ee Kuuriyada Waqooyi

Inkastoo dalka Kuuriyada Waqooyi lagu tilmaamo in uu yahay dal go'doon ah, kana go'an dunida inteeda kale, haddana xafiiska wuxuu ka mid yahay meelaha aanan la booqanin ee aanan la oggoleyn in qofwalba uu soo arko, maadaama waxwalba oo ka dhex socda ay yihiin waxyaabo sir ama xasaasi ah.

In kastoo ay adag tahay tahay in wax laga ogaado madaxda dalkaas iyo waxyaabaaha ay qabtaan, haddana qol lagu magacaabo "Room 39" ama qolka 39-aad, ma ahan mid loo dhowaan karo.

Way adag tahay in qof uu u dhawaado dhismahan sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta caalamka. Waa saldhiggga saraakiil sarsare oo katirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi iyo xisbiga talada haya.

Ri Jong oo ah sarkaal horay uga tirsanaa xukuumadda Pyongyang, oo in muddo ah uu ka soo shaqeeyay, oo u warramay telefishenka CNN ee Mareykanka ayaa sheegay in waxyaabaha lagu qabto qolka 39-aad ay ka tahay lacag loogu geeyo saraakiisha sarsare ee dalkaas.

Wargeyska The times ee ka soo baxa dalka Britain ayaa ku soo warramay in sirdoonka dalal badan oo caalamka ah ay in muddo ah isku dayayeen in ay wax ka ogaadaan waxa ka dhex socda xafiiskan oo ay adag tahay in la helo macluumaad la xiriira.