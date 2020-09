Booliska oo baaraya imtixaan laga qaaday ciyaaryahan Luis Suarez

Mas'uuliyiinta Talyaaniga ayaa baarayaa eedeymo wax isdaba marin ah oo harreeyay imtixaan laga qaaday ciyaaryahan Luis Suarez oo ku saabsanaa in uu u qalmo in la siiyo dhalashada Talyaaniga ama in kale.