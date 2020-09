Dembigii mooska ka bilowday ee ku dhammaaday $1,628 oo ganaax ah

Wuxuu Mark la hadlay barnaamijka BBC ee Radio 1 Newsbeat, wuxuuna ka sheekeeyay sida uu ugu faraxsan yahay in hadda qofkaas macaamiisha ka mid ahaa la xukumay ka dib markii lagu helay cunsuriyad iyo dembi wax dalbasho qaldan ah.

Mark, waa madow 25 sano jir ah, wuxuu sheegay in qof ka mid ah shaqaalaha maqaayaddaas uu markii hore kula taliyay in dacwaddiisa uu u gudbiyo maamulaha.

Mooska oo UK qiimo ahaan ka ah 30p, ama illaa nus doollar, ayaa loo dalbay si qarsoodi ah. Booliska waxay sheegeen in soo qabashada dembiilaha ay "ku qaadatay baaritaan adag".

Louie Kincella, oo 20 sano jir ah, ayaa isbuucan lagu helay dembigaas waxaana lagu xukumay in £1280 ($1,628) oo isugu jira ganaax iyo qarashkii maxkamadda ku baxay.

"Walwal ayey igu haysay sannadkii la soo dhaafay in baaritaanka kiiska uusan qaadanin degdeggii aniga aan filayay," ayuu yiri Mark.

"Maxkamadda waxaa ii raacay aabahey, waxaanna labadeenaba dareennay in culeys wayn uu naga degay.

Mark wuxuu sheegayaa in uusan eedeyneyn hannaanka iyo qalabka maqaayadda oo mooska keentay miiskiisa, balse wuxuu tilmaamay in uu "filayay in ay noqdaan kuwo si wayn u taageera arrintiisa".