Maxaa dhici kara haddii Trump uu diido inuu xilka wareejiyo?

Trump ayaa diiday in si nabad uu xilka ku wareejin doona

"Hagaag, waa in dhammaanteen aan ka dhuursugnaa waxa dhici doonaa" ayuu yiri madaxweyne Donald Trump oo shir jaraa'id ku qabtay Aqalka Cad.

Wuxuu rumeysan yahay in natiijada doorashada ay ku dambeyn doonto gacanta maxkamada ugu sarreyso dalkaas xilli uu shaki ka muujinayo codeynta dhanka boostada.

"Meesha halaga saaro qaabkan codeynta ah- marka waxay u dhaceysa si nabad ah- mana jiri doonto xil wareejin, waxaa jiri doonaa is qabqabsi"

Madaxweyne Trump ayaa ku andacoonayaa in codeynta qaabka boostada uu halis u yahay in wax lais daba mariyo.

Koox ka tirsan Dimuqraadiga waxay sheegeen in Mareykanka ay ka jirto dowlad Aqalka Cad ka saari karto kuwo ku hamiya inay si sharci darro ku sii joogaan.

Haddaba haddii Trump uu diido in uu xilka wareejiyo maxaa dhici kara?

Barbara McQuade oo horay usoo noqday xeer ilaaliyaha Michigan, haddana ah macallin culluunta sharciga ka bara jaamacadda Michigan ayaa wargeyska The Atlantic ee kasoo baxa dalka Mareykanka u sheegay in haddii madaxweyne Trump uu ku adkeysto in uu xafiiska sii joogo marka uu dhammaado muddo xileedkiisa, laamaha ammaanka ay ka shaqeyn doonaan sidii xafiiska looga saari lahaa.