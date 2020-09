Booliska Mareykanka ma loo maxkamadeyn karaa toogasho ay geysteen?

Saddex askari ayaa ka qeyb qaatay weerar ku idlaaday in toogasho lagu dilo haweeney lagu magacaabi jiray Breonna Taylor, oo markaas ku sugneyd gurigeeda oo ku yaalla gobolka Kentucky.

Labada askari ee howlgalkaas kala qeyb galay laguma soo oogin wax dacwad ah - iyadoo xitaa mid ka mid ah uu riday rasaastii sababtay dhimashada - sababta loo maxkamadeyn waayayna waa in marka hore xabadda uu billaabay nin saaxiib la ahaa Ms Taylor, kaasoo markii dambe sheegay in dadka soo weeraray uu u maleynayay tuugo.

Maxaase adkeeyay in la dacweeyo booliska?

Sharciga muujinaya in adeegsiga awoodda uu lahaado sabab

Inkastoo sharciga lagu xakameeyo booliska Mareykanka ay ku kala duwan yihiin gobollada, haddana qodobka ugu badan ee ay isla wadaagaan waa in isticmaalka awoodda xad dhaafka ag "ay lahaato ujeeddo iyo sabab".

Taa micnaheedu waa in askariga toogashada geysanaya uu aamino in xilligaas uu dareemay in dhibaato la gaarsiin rabo.