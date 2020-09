Maxaa sabab u ah hoos u dhaca kiisaska Coronavirus ee dalalka Afrika?

Warbixin ay soo saartay, WHO ayaa lagu sheegay dhowr waxyaabood oo loo aaneynayo hoos u dhaca kiisaska fayarska karoona ee dalalka Afrika,waxaana ka mid ah cimilada kulul iyo da'yarta oo ku badan qaaradda taas oo gacan ka gaysatay in tirada dhimashada ay yaraato.

Ururka caafimaadk aduunka ee WHO ayaa ku boorinaya dalalka Afrika in aysan is cajibin oo aaney is dhigin iyadoo dalalka Ivory Coast iyo Cameroon ay wali ka jiraan kor u kac dhanka kiisaska Covid-19 ah .