Yahuudda Masar ayaa laga mamnuucay u dabbaaldegidda munaasabadda Abu-Xasiira

Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in qabrigii uu ku aasnaa rabbiga Yahuudda ee Abu-Xasiirah in laga saaro liiska waxyaabaha qadiimiga ah ee Islaamka iyo Qibdiyiinta ee dalka Masar, waxayna maxkamaddu diidday codsiga ay Yuhuudda u soo gudbisay ee ahaa in meydkiisa loo wareejiyo Israa'iil.