Su'aalaha muhiimka ah ee uu Farmaajo diiday inuu ka jawaabo

1- Arinta gobolka Banaadir

Dhawaan waxaa lasoo jeediyay in gobolka Banaadir 13 kursi laga siiyo Aqalka Sare. Laakiin waxay dood ka dhalatay in taasi aysan waafaqsaneyn Dastuurka Soomaaliya.

Madaxweyne Farmaajo oo su'aal laga weydiiyay sida la isu waafajin karo Dastuurka iyo kuraasta gobolka Banaadir ayaa jawaabtiisa kusoo gabagabeeyay "in su'aashaas uusan mudneyn in la weydiiyo isaga".

"Waad ogtihiin, aniga ayaa billaabay inaan baarlamaanka ka codsado in matalaad loo sameeyo gobolka Banaadir, iyaguna way aqbaleen codsigeyga, waxay soo saareen qaraar ay ku aqbalayeen in gobolka Banaadir loo oggolaado 13 xubin oo Aqalka Sare ah. Arrintaasi waa labo qeybood, mid dhinaca sharciga ah iyo mid dhinaca siyaasadda ah, qyebtii siyaasadeed way dhammaatay, waxaa ugu dambeysay labo isbuuc ka hor oo aan xafiiskeyga isugu yeedhay guddoomiyaha gobolka Banaadir, guddoonka Aqalka sare iyo guddoomiyaha Golaha Shacabka, oo aan u sheegay in howshan ay soo dhaaftay siyaasad, wixii markaan ka dambeeyana ay galaan farsamo iyo sidii ay u waafajin lahaayeen dastuurka, marka su'aashaas iyaga weydii." Ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo.