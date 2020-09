Xukuumad noocee ah ayaa looga baahan yahay inuu soo dhiso Ra'iisul Wasaaraha cusub?

Maxamed Caalin oo ka faalooda siyaasadda Soomaaliya gobolka ayaa BBC-da u sheegay in xilligan aanay suurogal aheyn in dhammaan wasiirada lasoo magacaabi doono ay noqon doonaan kuwa cusub maadama lagu jiro xilli doorasho.

"Marka wasaaradaha aan aaminsanahay in la baddali doono waxaa kamid ah wasaaradda maaliyadda, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda ganacsiga iyo wasaarado kale maadama Ra'iisul wasaaraha muddo xileedkiisu uu ku egyahay xilliga doorashada ka dhiman, waxaan aaminsanahay in la keeni doono wasiiro markii hore aan siyaasadda ka fogeyn"

Wuxuu qabaa in dowladda uu soo dhisi doona Ra'iisul wasaaraha cusub ay ka imaan doonto rabitaanka madaxweynaha.

" Waxaan aaminsanahay in xukuumadda uusoo dhisi doono inta badan ay ka imaan doonto rabitaanka madaxweynaha iyo madaxda guddoonka baarlamaanka, Sida uu dalbaday in uu xilka wareejiyo Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Kheyre si uu goob joog ugu ahaado maadama uu dastuurka qorayo..Ra'iisul Wasaaraha cusub ilaa iyo hadda wuxuu ku shaqeynayaa rabitaanka madaxweynaha wuxuuna xilka kala wareegay Ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed oo markii madaxweyne Farmaajo uu magacaabay arrintaas marqaati ka ah"

Daahir Maxamuud Geelle oo ahaa wasiirkii hore warfaafinta ayaa BBC u sheegay in Ra'iisul Wasaaraha cusub looga baahan yahay in uu ka shaqeeyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha haatan taagan.

"Labo arrimood arrin waxay tahay waxa looga baahan yahay Ra'iisul Wasaaraha cusub waa waxqabad waa in uu ka shaqeeyo sidii wax looga qaban lahaa arrimo badan oo hadda dalka horyaalla, dad uu arko inay kala shaqeeyaan in uu keensado dhanka ka yimaadaanba"

"Shaqada looga baahan yahay ay ugu weyn tahay in doorashooyin uu qabto , ugu weyn tahay boogihii ballaarnaa uu wax ka dhayo, in dadka la dareensiiyo xuquuqda iyo sinaanta in dalka la wada leeyahay"