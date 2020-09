Dadka corona ugu dhintay dunida oo dhan oo hal milyan gaadhay

Khubarada ayaana ka digaya in tirada dhabta ah ay u badan tahay in ay intaad diwaangashan aad uga badan tahay.

Cudurkan faafa ayaa tan iyo markii uu bilaabmay ku baahay 188 dal iyadoo la xaqiijiyay in ka badan 32 milyan oo kiis. Bandawga iyo tallaabooyinka kale ee la isku dayayo in lagu joojiyo faafidda fayrasku waxay galaafteen dhaqaalihii adduunka oo galay xaalad hoobad ah.

Dhanka kale, dedaallada lagu doonayo in lagu soo saaro tallaal wax ku ool ah ayaa sii socda - in kasta oo Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ay ka digtay in tirada dhimashadu ay gaadhi karto laba milyan ka hor inta aan sida ugu macquulsan loo helin tallaalkaas.