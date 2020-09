Waa kuma suldaankii Carbeed ee maamuli jiray Afrika?

Jamshiid Bin Cabdullaahi Al said

Kaddib muddo 56 sano uu dibad joog ku ahaa dalka Britain Jamshiid Bin Cabdullaahi Al Said oo ahaa suldaankii ugu dambeeyay ee kasoo jeeday dalka Cuman ee ka arrimiyo jasiiradda Zanzibar ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Muscat ee caasimadda Cumaan.

Wargeyska The Guardian ayaa ku warramay in dowladda Cumaan ay marar badan diiday codsi uga yimid suldaanka oo ahaa in dib uu ugu soo laabto dalka.