Qofkii ugu horreeyay ee sawir-gacmeed ku daabaca wargeys Soomaali ah

Mursal ayaa bilihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay dalkaas. Gabadhiisa ayaa sheegtay in xanuunka safmarka ah ee COVID-19 uu ku dhacay balse uu ka bogsaday, hase yeeshee uu u geeriyooday saameyn uu ku reebay.

Taariikhdiisii waxbarasho

Xirfaddiisii warbaahinta

Xirfadaha warbaahinta ka baxsan ee uu lahaa

Abaalmarin

Wuxuu sheegay in abaalmarintaas ay uga qaalisaneyd xitaa shahaadadiisii jaamacadda, wuxuuna ku keydiyay meel gaar ah, isagoo muddadaas dheer ee dalku uu burburka ku jiray, ee hadba meel loo qaxayay u keydiyay si wanaagsan.

Ruwaayadihii uu sameeyay

Olol iyo Hooyadii

Waxay ahayd sheeko bulshada Soomaliyeed dhexdeeda caan ka ahayd. Waxay ku saabsaneyd wiil iyo gabar is jecladay, kuwaas oo ka soo jeeday qoysas dabaqad ahaan aad u kala sarreeyay. Waxaa ruwaayaddaas jilaa ka ahaa fannaankii caanka ahaa Axmed Inshaar Olol, oo ruwaayadda loogu magac daray.

Ruwaayadihii kale ee uu sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa Amal, Tuug Tol Leh, Ha Halaagin Naftaada oo how Horseedin Tahriib, Tiirka Nolosha, Haama-dhowr/Geedka Nabadda iyo Lama Huraan.

Dadkii yaqaannay Mursal maxay ku xusuustaan?

Aniga Faadumo Macallin Abuukar ahaan waxaan Cabdulqaadir Mursal is naqaannay muddo toban sano ah, afar sano oo ka mid ah waxaan iskala soo shaqeynay raadiyihii IRIN iyo Radio Ergo oo uu labadaba tifaftire ka soo noqday intii u dhaxaysay sanadihii 2010-2014. Marka laga soo tago inuu madax ii ahaa wuxuu sidoo kale ii ahaa aabbe i siiya talooyin wax ku ool ah, isagana wuuxu iga soo qaadi jira sida gabadhiisa oo kale. Wuxuu aad iigu dhiirigelin jiray inaan waxbarto. Wuxuu ahaa qof aad u naxariis badan oo kaftan iyo qosol badan mar walbana jeclaa inuu dadka ka farxiyo.

Xiddig ka baxay bahda warbaahinta Soomaalida

"Wuxuu ahaa akhayaar sharaf leh oo ay daacadnimadu u wehliso run-sheegnimo iyo naxariis. Cabdulqaadir Mursal waxa uu ahaa qof aan la heli karin oo kaalin weyn ku lahaa dhidbo u aasidda warbaahinta Soomaalida. Wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee ku shaqeeya warbaahinta sawir-gacmeedka, xiddig buu ahaa ka dhex muuqday Raadiyaha Muqdisho, isaga oo sidoo kale si fiican u gundhigay warbaahinta arrimaha bani'aadannimada ka hadasha, soona tababaray oo ababiyay wariyeyaal xirfad sare leh. Way kooban yihiin dad taray warbaahinta Soomaalida in la eg inta uu Mursal ku biiriyay. Deeqsi buu ahaa ka xorroobay reernimada, qabyaaladda, iyo eexda ku dhex baahsan ummaddeenna. Lama heli karo qof u dhigma, ma ahan qof la beddeli karo. Wuxuu mudan yahay in aan ka shaqeyno si walba oo aan u nooleyn karno sooyaalkiisa iyo waxtarkiisa warbaahinta Soomaalida."