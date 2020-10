Hadalladii isburinayey ee Trump ka yidhi fayraska korona

Madaxweyne Trump waa 74 jir, waana dadka da'daas ah dadka halista weyn ugu jira fayraska korona. In cudurku ku dhacay madaxweynaha iyo afadiisa waxa uu Trump ku shaaciyey bogga uu ku leeyahay shabakadda Twitter-ka, hase yeeshee waxa kale oo uu ku qoray "waanu ka bogsan doonaa".

Maraykanku haatan waa dalka koobaad ee dunida laga helay tirada ugu badan ee dadka uu ku dhacay fayraska korona. Laakiin Madaxweyne Trump wuxuu hore ugu nuuxnuuxsaday in uu si haboon oo fiican wax uga qabtay.

9 Maarij ayaa Trump waxa uu ku sheegay korona fayrasku in aanu ka duwanayn oo uu la mid yahay uun hargabka caadiga ah.

"Markaa ugu yaraan 37,000 oo Maraykan ah ayaa u dhintay hargab caadi ah. celcelis ahaan sannadkii waxa u dhinta inta u dhaxaysa 27,000 iyo 70,000. Meel la xidhay ma jirto, noloshii iyo dhaqaaluhuba way socdaan… arintaa ha u daymo la'aanina" ayuu yidhi.

31 Maarij ayuu hadana mar kale ka hadlay oo uu sheegay in fayraska korona aanu ahayn hargab caadi ah ee uu hore ugu sheegay.

Khubarada caafimaadka ee Maraykanka iyo dunida guud ahaan ba waxay markii cudurku faafay ku taliyeen in dadku xidhaan Mask-ka afka iyo sanka lagu xidho ee lagaga gaashaanto fayraska. Hase yeeshee Trump muddo ayuu arintaa diidanaa oo aanu aqbalin xataa in isagu xidho Mask-ka.

3 Abril, ayaa madaxweyne Trump oo in muddo hore loogu dhaliilayey inuu diiday in uu gashado Mask-ka, ayaa kama dambaystii aqbalay inuu xidho.

"Marka aan ka hadlayno Mask-ka, arintu qasab maaha. Waad xidhan kartaa hadaad doontona waad iska dayn kartaa. Anigu se waxaan go'aansaday inaan gashado laakiin dadka qaarkood waxa dhici karta in aanay doonayn wax lagula yaabayona maaha arintaasi".

21 Juulaay, ayaa Trump waxa weyn ka bedelay mawqifkiisii ahaa in xidhashada Masku tahay wax ikhtiyaarka qofka ku xidhan oo uu sheegay in ay tahay lagama marmaan in dadku gashadaan.