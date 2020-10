Waa kuma ninka ku hawlan badbaadada Madaxweyne Trump?

Markii la shaaciyey Jimcihii in Madaxweyne Trump laga helay fayraska korona, ayaa dhakhtarkan gaarka ah ee Aqalka Cad oo aan dadku hore wax badan oga aqooni waxa uu haatan noqday qofka qudha ee laga heli karo xogta ku saabsan kolka sida ay tahay xaaladda madaxweynuhu.

Sean Conley waa taliye ka tirsan ciidamada badda Maraykanka, waxaanu ahaa dhakhtarka gaarka ah ee Trump tan iyo 2018. Arinta lagu rumaystay qoraalkii Trump Twitter-ka ku baahiyey ee ahaa in isaga iyo marwada koobaad laga helay fayraska korona waxay ahayd xog laga helay Conley.

Dr. Jackson wuu iska casilay magacaabiddaas oo waxa ku soo baxay eedo ah in aan habdhaqankiisa goobta shaqo haboonayn, ka dib na Trump ayaa dallacsiiyey oo u magacaabay in uu noqdo kaaliye madaxweyne iyo la taliyaha guud ee caafimaadka ee Aqalka Cad. Haatanna waxaabu u tartamayaa baarlamanka gobolka Texas.

Sida ku cad diiwaanka gudida caafimaadka gobolka Virginia, Dr. Conley wuxuu ka baxay kulliyadda Philadelphia College of Osteopathic Medicine sannadkii 2006.

Wuxuu taageeray in Trump qaato dawada hydroxychloroquine

Bishii May ayaa Dr. Conley dadku aad ugu soo jeesteen markii uu sheegay in Trump oo uu dhakhtarkiisa gaarka ah yahay bilaabay qaadashada dawada hydroxychloroquine oo ah dawo loogu daweeyo kaneecada ama malaariyada.

Khubaro badan aya su'aal geliyey wax tarka dabiib iyo ka hortag ee lagula tacaali karo Covid-19 in kasta oo Trump ku andacooday in ay wax tar leedahay.

Hay'adda cunnada iyo dawooyinka Maraykanka ayaa digniin ay soo saartay bishii Abriil ku sheegtay in dawadaa loo adeegsan karo oo keli ah tijaabooyinka ay isbitaalladu samaynayaan. Waxay sidoo kale sheegay in dawadaasi halis ku keeni karto garaaca wadnaha.

Warqad uu qoray bishii May oo uu ku faahfaahinayey adeegsiga Trump ee dawada hydroxychloroquine, ayaa Dr. Conley ku sheegay in madaxweynuhu "go'aan ku gaadhay in faa'iidada laga heli karo dawadaasi ay ka badan tahay halista ka dhalan karta."