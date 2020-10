khasaaraha ka dhashay dagaalkii faraha looga gubtay ee Azerbaijan iyo Armenia

Kooxaha gooni u goosatada ah ee gobolka Nagorno-Karabakh ayaa ciidmaada Azerbaijan ku eedeeyey in ay weerar culus oo gantaalo ay u adeegsadeen ay Sabtidii ku soo qaadeen magaalada madaxda gobolkaas.

Afhayeen u hadlay ciidamada Karabakh ayaa sheegay in Azerbaijan ay dagaalkaas u adeegsatay diyaaradaha dagaalka, kuwa aan duuliyaha lahayn iyo taangiyo balse ay iska caabbin kala kulmeen dagaal-yahannada gooni u goosatada ah.

Weerarka ayaa yimid toddobaad kaddib markii dhinacyada uu khilaafku ka dhexeeyo ay hubka cul-culus is waydaarsadeen.

Dagaalkaan ayaa ah kii ugu xumaa ee dhex mara labada dal tan iyo sagaashameeyadii, arrintaas oo kordhin karta khatar ah in dagaallo kale ay gobolkaas ka qarxaan. Waxaana jira walaac isa soo taraya kaddib markii dalalka Ruushka iyo Turkiga ay ku lug yeesheen dagaalka ka socda Koonfurta Qooqaas oo ay dhex maraan dhuumaha shidaalka iyo gaaska ee aada suuqyada caalamiga ah.

Dalka oo dhaca xadka qaaradaha Aasiyo iyo Yurub, horayna uga tirsanaa midowgii Soviet-ka ayaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nikol Pashinyan oo isagu horkacayay dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda wadankaasi ayaa sheegay in waxa keliya ee ay ka wadahadlayaan ay tahay iscasilaada raysal wasaaraha dalkaasi Serzh Sargsyan, iyo sidii uu xilka u wareejin lahaa.

Mr Pashinyan ayaa kumanaan qof oo dibadbaxayay u sheegay in raysal wasaare Sargsyan uusan fahansaneyn waaqica jira, balse Sargsyan ayaa dhankiisa sheegay in sababta uu ugu baaqay wadahadalka ay tahay in laga hortago dhibaatooyin aan laga soo waaqsan Karin.