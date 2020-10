Is barbardhig: Awoodaha Milatari ee Azerbaijan iyo Armenia

Xigashada Sawirka, AZERBAIJAN MINISTRY OF DEFENSE / GETTY IMAGES / AA

Labada dhinac waxay isku jeedinayaan eedeynta ah in dagaalka mid-ba midka kale uu ku soo qaaday.

Wararka ka imaanaya safka hore ee dagaalka Azerbaijan iyo Armenia waxay sheegayaan in dagaalka la isu adeegsanayo taangiyada, madaafiic iyo diyaaradaha dagaalka.

Warbixinno laga soo xigtay ilo madaxbanaan ayaa muujinayaa in sanadihii u dambeeyay ay labadan dal diiradda saareen maalgelinta militarigooda, Azerbaijan waxay hal tallaabo dheertay Armenia marka la eego awoodda militeri.

Azerbaijan waxay leedahay keyd shidaal, dhaqaale badan ayaa ka soo galaa taas oo u suurogelisay in iskaashi Milatari ay la yeelato waddamo ay kamid yihiin Israa'iil iyo Turkiga.

Dhaqaalaha ku baxa Milatariga

Daraasad uu sameeyay macadka caalamiga ah ee qaabilsan nabadda ee Stockholm (SIPRI) ee fadhigiisu yahay Sweden ayaa muujineysa in dhaqaalaha ku baxay militariga Azerbaijan sanadihii 2009-kii ilaa 2019-kii uu afar jeer ka badan yahay dhaqaalaha la geliyay militariga Armenia.

Waxaana arrintaas ugu wacan in dhaqaalaha Azerbaijan uu yahay mid xooggan marka loo barbardhigo kan Armenia.

Grigor Atanesian oo ka tirsan BBC-da laanta la hadasho Ruushka ayaa sheegay in Armenia aanay laheyn keyd shidaal isla markaana aanay la tartami karin Azerbaijan gaar ahaan dhaqaalaha ku baxa militariga.

Awoodda Milateri

Ma cadda tayada iyo baaxadda hubka Azerbaijan iyo Armenia, waxaana soo ifbaxaya wararka ah in Milatariga Armenia ay hubkooda u daabulayaan gobolka Nagorno-Karabakh.

Sanadihii lasoo dhaafay Azerbaijan waxay Ruushka ka soo iibsatay in ka badan diyaaradaha dagaalka MiG-29 iyo 11 Su-25 , sidoo kale Azerbaijan waxay heysataa diyaaradaha dagaalka ah ee kala ah Mi-24 iyo Mi-35 oo lagu sameeyay Ruushka.

Xigashada Sawirka, EPA / ARMENIA MINISTRY OF DEFENSE

Isaga oo la hadlayay BBC-da laanta la hadasha Azerbaijani, Fuad Shahbazov oo ah khabiir qaabilsan arrimaha amniga ayaa sheegay in Armenia ay dagaalka u adeegsatay hub ay kasoo iibsatay Ruushka.

Khuburrada milatariga waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee ka howlgala gobolka Nagorno-Karabakh ay halis ugu jiraan inay burburaan maadama gobolka uu yahay mid buuraley ah. waxay sidoo kale sheegeen inay adagtahay in lidka diyaaradaha laga isticmaalo gobolka.

Azad Isazade, oo ka faalooda arrimaha nabadda ee Azerbaijan ayaa BBC-da laanta Ruushka u sheegay "Waa dhul buuraley ah, waxaana adag in la adeegsado diyaaradaha dagaalka ama lidka diyaaradaha, waxaan sidoo kale fahansanahay in muddo sanado ah lagu howlanaa in lidka diyaaradaha laga hirgeliyo gobolka Nagorno-Karabakh, waxaa la soo iibsaday hubka S-400, lamana dhigin gobolka Nagorno-Karabakh, balse waxaa la dhigay gobolka Goris oo ku yaalla xadka si uu ilaaliyo diyaaradaha dul maraya Karabakh"