"Waxaan arkay sawirkayga oo gidaar lagu dejiyay oo lagu dul qoray in dowladda si weyn ii doon dooneyso"

Dr Jean Lindo waxaa farriin u soo diray saaxibkeed oo ku wargeliyay in sawirkeeda oo gidaar lagu dejiyay uu ku arkay afaafka hore ee kaniisad ku taalla dalka Philippines. sawirkaas ayaa muujinayay inay tahay qof la doon doonayo.

Dr Lindo waxay hogaamisaa urur haween ah iyo urur kale oo u ololeeyo arrimaha deeganaka, waxay sheegtay in arrintani ay ka dhalan karto dhibaato weyn maadama sawiirada dacaayadaha ee ku saabsan dadka la doon doonayo ee gudaha Philippines lala xiriiriyo dilalka loo arko inay sharciga ka baxsan yihiin.

Sawirka gabadha oo la baahiyay kaas oo muujinayo in lagu raad joogo

Xigashada Sawirka, Photo courtesy of Karapatan

Lamana ogo cidda ka dambeysa sawirka dacaayadda ah ee muujinayo in gabadhaas la doon doonayo, waxaana tallaabadan lala xiriirin karaa inay adeegsato dowladda Philippine iyo laamaha amniga si loo beegsado dadka u dhaqdhaqaaqo bulshada iyo rayidka.

Marka la eego sharciga ka hortagga argagixisada, dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo rayidka waxay sheegaayaan in dowladda ay dhaleeceenta ku tilmaantay falal dambi ah.

Halista ay wajahaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo rayidka

"Waxaan la socdaa in muddo in howlaha dowladda aan dusha kala socday" ayay tiri Dr Linda oo BBC-da la hadashay, waxay sheegtay inay aheyd dhakhtar kasoo shaqeysay deegaanada ay dagaallo ka dhaceen ee dalkaas.

Waxay sheegtay inay ka naxday in la beegsado.

Sanadkii 2017-kii madaxweyne Duterte wuxuu ku hanjabay in uu duqeyn doono iskuulada ay ku nool yihiin qabaa'ilkaas, si weyn ayaa loo cambaareeyay hadalka kasoo yeeraya madaxweynaha.

Shacab ka tirsan qowmiyadda Lumad oo codsanayo in la baaro dhacdooyinka la xiriira xaadgudubka xuquuqul insaanka

Dr Lindo waxay sheegtay in muddo labo bil gudahood ah labo jeer la bartilmaameesaday, bishii July ayay aheyd markii boorar ay ku dhagan yihiin qaar kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo rayidka lagu dul qoray 'inay yihiin dadka shaqaaleysiiyo argagixisada'

Weriyeyaasha iyo qareenada ayaa lagu soo warramayaa in la beegsaday bilihii lasoo dhaafay iyadoo la adeegsanayo dacaayado laga baahiyay.

Bishii Juun xafiiska xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey wuxuu sheegay in dacaayadaha laga faafiyo dadka u doodo xuquuqul insaanka inay yihiin halis weyn oo ka dhan ah xoriyatul qowlka.

Jay Apiag oo ka tirsan ha'yadda xuquuqul insaanka ee Karapatan, wuxuu sheegay in loo soo diray farriimo loogu hanjabayo in la dilayo kaddib markii lagu baahiyay baraha bulshada dacaayado ah in uu yahay argagixiso.