Muxuu Mareykanka heegan u geliyay hubkiisa nukliyerka xilliggii dagaalkii Israa'iil iyo Carabta?

Weriyaha BBC-da ee Bariga Dhexe Kevin Connelly ayaa sheegay in maalinkan ay si weyn u qaddariyaan dadka yuhuudda xilliggaasina Israa'iil ay wajaheysay dhibaato.

Farrintii Brezhnev

Ra'iisul Wasaarihii Ingiriiska Edward Heath wuxuu ku eedeeyay madaxweynihii Mareykanka Nixon in isku dayayo in dadka uu ka weeciyo fadeexaddii Watergate

Leonid Brezhnev wuxuu ka digay in Ruushka laga yaabo in uu soo farageliyo dagaalka Israa'iil iyo Masar, Israa'iil waxay dagaalka ka gaartay horumar kaddib markii ciidamo uu hogaaminayay Janaraal Ariel Sharon ay u gudbeen kanaalka Suez.

Kaalinta Mareykanka

Dokumentiyo qarsoodi ah oo laga soo xigtay dowladda Britain sanadkii 2004-tii ayaa lagu sheegay in dowladda Britain aanay si buuxda lagala tashan heeganka Mareykanka uu geliyay hubkiisa nukliyerka xilliggii uu socday dagaalkii 1973-dii Oktoobar ee dhexmaray Carabta iyo Israa'iil.

Weriyihii BBC-da ee uga warrami jiray arrimaha caalamka Paul Reynolds ayaa sheegay in 30 sano kaddib la daabacay warbixintaas qarsoodiga ah, Ra'iisul wasaarihii Britain Edward Heath wuxuu ku eedeeyay madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon in uu wado isku dayo ku aadan in uu indhaha dadka uu ka jeediyo fadeexaddii Watergate.