Ma waxaa dib usoo xoogeystay khilaafkii Muqdisho iyo Kismaayo?

"Wadahadallada aannu galeynay, in intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno oo arrinta Soomaaliya ay meeshaa ku baaba'do, oo tii guud la sixi waayo waxay noqotay caqabad kale. Taasaa waxay keentay marka inaan midda guud ka shaqeyno. Maalintii la i doortay ilaa maanta, hal sano ayaa kasoo wareegtay. Wali dowlad ma aanan dhisin, waxaan raadinayay inaan xal siyaasadeed gaarno, in dadka gobolkan la isku wado, inaan dowladda dhexe heshiis siyaasadeed la gaarno, in waxay tabanayaan aan ka wadahadalno, laakiin way socon weyday. Waxaan idiin sheegayaa wixii maanta ka dambeeya maamulkana waa la dhisayaa, horayna waan u soconeynaa, wax dambe oo aan u istaageynana ma jiro," ayuu yiri.