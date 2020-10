Shan arrimood oo sabab u ah in dhimashada corona ay ku yaraato Afrika

Qaaradda oo ay ku nool yihiin in ka badan hal bilyan oo ruux ayaa laga soo tabiyay 1.5 milyan oo kiis, sida lagu shaaciyay xog kasoo baxday Jaamacadda John Hopkins.

Daraasad ay dhawaan soo saartay hay'ad ay ku mideysan yihiin ururro dowli ah iyo kuwo si gaar ah loo leeyahay ayaa lagu sheegay "Heerka dhimashada ee Afrika uu ka hooseeyo kan dunida inteeda kale, saameyntuna way ku yareyd bulshooyinka reer Afrika."

Ma jiro tuhun laga qabo in tirada dadka u dhintay fayraska qaar aan la diiwaan galinin, sida uu sheegay Dr John Nkengasong, oo ah madaxa waaxda xakameynta iyo ka hortagga cudurrada ee qaaradda Afrika.

Haddaba maxaa ka mid ah sababaha horseeday in dhimashada corona ay ku yaraato Afrika?

1: Tallaabo deg deg ah

Waxaa jirtay cabsi weyn oo laga qabay in fayraska uu si aad ah u saameyn doono dalalka uu liito adeeggooda caafimaadka ee ka tirsan qaaradda Afrika.

Amarro lagu soo rogay shacabka - oo ay ka mid yihiin in aan gacanta la isku salaamin, in si joogto ah gacmaha loo dhaqdo, kala fogaandhaha dadka iyo xirashada maaskarada - ayaa si buuxda loo fuliyay.

Laakiin maalmo yar uun kaddib markii la qaaday xayiraadda - horaantii bishii May - ayaa kiisaskii ugu horreeyay laga soo tabiyay Lesotho.

2: Taageerada dadweynaha

Daraasad ay hay'adda PERC bishii August ka sameysay 18 waddan ayaa lagu ogaaday in taageerada ay shacabka u muujiyeen talooyinka iyo amarrada lagu soo rogay ay gaartay heer aad u sarreeya. 85% ka mid ah dadkii lagu wareystay daraasadda waxay sheegeen inay maaskaro xirnaayeen isbuucii ka horreeyay xilliga daraasadda la fulinayay.

"Iyadoo ay jireen amarro adag oo lagu soo rogay shacabka, dalalka xubnaha ka ah ururka Midowga Afrika waxay awood u yeesheen inay cudurka xakameeyaan intii u dhaxeysay bilihii March ilaa May," ayaa lagu yiri daraasadda.

3: Shacab da' yar - iyo guryaha qadiimiga ah oo yar

"Cudurka safmarka ah wuxuu inta badan ku dhacay dadka da'da yar... qiyaastii 91% ka mid ah kiisaska Covid-19 ee dalalka saxaraha ka hooseeya waxay ku dhaceen dad ay da'dooda ka yartahay 60 sano, in ka badan 80% ka mid ah dadkaasina calaamadaha way kasoo muuqdeen," ayey tiri Hay'adda Caafimaadka Adduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WHO.