Gabadha da'da yar ee halka maalin ra'iisal wasaare ka noqotay dalkeeda

Ra'iisul Wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa dadaal u gashay sidii lagu simi lahaa fursadaha ragga iyo haweenka, waxay gabadhan yar ee 16 jirka ah u ogolaatay in haal maalin ay Ra'iisul Wasaare ka noqoto dalkaasi.

"Waxaan ku faraxsanahay in aan halkan hadal ka jeediyo, si kastaba, haddii aan ka hadalno runta weli lama gaarin arrinta ku aadan in la simo fursadaha haweenka iyo ragga, inkasta oo aan wax badan ka qabanay arrintaas weli waxaa loo baahan yahay in howl badan la geliyo dadaalladaas" ayay tiri Aava Murto.