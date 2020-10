Doorashada Mareykanka 2020: Waxwalba oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato tartanka

Sidee loo go'aamiyaa qofka guuleysta?

Tani waxay ka dhigan tahay in codbixiyeyaasha ay go'aan ka gaarayaan kuraasta heer gobol marka loo eego tan guud ee qaranka, waana taas sababta musharax uu ugu guuleysan karo codadka guud ahaan balse aysan ka dhigneyn in uu guuleystay.

Yaa codeyn kara, sideese loo codeeya?

Sharcigan waxaa meelmariyay xisbiga tallada haya ee Jamhuuriga, kuwaas oo sheegay in loo baahan yahay in laga hortago wax isdaba marin dhanka doorashada ah, balse Dimquraadiga waxay ku eedeeyeen in arrintan ay u adeegsanayaan in ay ku cadaadiyaan dadka aanan heli karin kaararka aqoonsiga sida shatiga baabuurta lagu kaxeeyo.