Maxaad ka ogtahay jilayaasha ugu mushaarka badan adduunka?

Majaladda The Forbes ee wax ka qorta arrimaha ganacsiga iyo maalqabaneeda caalamka ayaa sannadkan 2020-ka wax ka qortay jilayaasha caalamka ee ugu mushaarka badan.

The Majalladan oo xog baaris ku sameysay maalqabeennada caalamka iyo hantidooda ayaa sannadkan soo bandhigtay aktarada sameeya aflaanta iyo mushaarka ay sannad walba qaataan.

The Rock Johnson

The Rock oo ah jilaa sameeya aflaanta dagaalka, heystana dhalashada dalalka Mareykanka iyo Canada ayaa sannadkan noqday jilaaga ugu mushaarka badan caalamka.

Lacag gaareysa $87.5 milyan oo doollar ayaa la sheegay in sannadkii uu mushaar ahaan u qaato, waxaana ugu dambeeyay lacag dhan $23 milyan oo doollarr oo ay kala saxiixdeen shirkadda Netflix, si uu aflaan ugu sameeyo.

Guulo waaweyn ayuu ka soo hooyay tartanka feerka, kahor inta uusan u weecan dhanka jilitaanka, wuxuu wax ka jilay filimada kala ah The Scorpion King, Fast & Furious 6 iyo Jumanji franchise.

Reynolds

Jilaa Reynolds oo ah ganacsade sameeya aflaanta, una dhashay dalka Mareykanka ayaa sannadkiiba wuxuu mushaar ahaan u qaataa Forbes ay ku soo warrantay in uu qaato lacag gaareysa $71.5 milyan oo doollar.

Aflaanta hadda uu soo wado waxaa ka mid ah Free Guy, The Croods: A New Age iyo Waardiyaha Xaaska The Hitman's.