Halkee ayuu ku danbayn doonaa heshiiskii u dhaxeeyey Khaatumo iyo Somaliland?

Nuqul kamid ah warmurtiyeedka heshiiskaas oo ay xilligaas heshay BBC-du ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay kala saxiixdeen qodobbo ay ka mid ahaayeen:

Halkee ayuu ku danbayn karaa heshiiskaasi?

Tan iyo markii uu xilka ka degay madaxweyne Siilaanyo, oo xilliga uu heshiiskaasi la galay ay u hadhsanaayeen wax ka yar laba bilood muddo xileedkiisa ayaa la filayey in xukuumadda beddeli doonta ay halkaas kasii ambaqaadi doonto.

Heshiiskaasi raggii ay ka wada shaqeeyeen ee muddooyinkii dambena ay aadka isugu dhawaayeen waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha xisbiga UCID ee mucaaradka ah, Eng Faysal Cali Waraabe, oo aanu weydiinnay halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka, heshiiskii labada dhinac dhex maray, iyo waxa laga qabtay dhaliilo uu marxuumka qudhiisu mararka qaarkood farta ku fiiqay oo uu sheegay in ay leedahay xukuumadda Somaliland.

Weriyaha BBC-da ee Axmed Nagaashe ayaa isla sida oo kale Faysal weydiiyey, haddiiba uu dhintay Cali Khaliif, mustaqbalka heshiiskii sida uu noqon doono. Faysal ayaa se ku adkaystay in uu sii socon doono oo la dhmmaystiri doono.

"Cali hadduu geeriyooday heshiiskii waa nool yahay annaguna waan nool nahay, insha Allah waa la dhammaystiri doonaa. Cali wuxuu doonayey in waddanka aan la kala sarrayn oo caddaalad la gaadho oo la fidiyo maamulka, wuxuu odhan jirey Yoocada, Insha Allah Yoocadiina waan gaadhi doonnaa" ayuu ku jawaabay Guddoomiye Faysal Cali Waraabe

Qodobabda heshiiskaas waxaa ka mid ahaa in dib loo furo dastuurka, waxaana uu Faysal sheegay in arrintaas ay samayn doonaan oo la sugayaan baarlamaanka cusub ee iman doona doorashada la filayo in ay dhawaan ka dhacdo Somaliland.