Aqalka Cad: Xafladdii ka dhacday 'Covid bay si wayn u faafisay', ayuu yiri Dr Fauci

Dr Fauci, oo xubin ka ah guddiga la tacaalaya fayraska korona ee Aqalka Cad, ayaa sheegay in xafladdii uu Madaxweyne Donald Trump uu ku soo bandhigayay haweeneyda uu u magacaabay Maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi ay aheyd "mid si weyn cudurkaasi u faafisay".

Mr Trump ayaa waxa uu niyad wanaag ka muujiyay tallaabooyinka sida xirashada mask-ga iyo xayiraadaha la soo rogo si loo xakameeyo faafitaanka Covid-19, kaas oo waddanka Mareykanka ku dilay in ka badan 213,000 oo qof. Waxa uu ka hadlay suuragalnimada in tallaal dhawaan la helo, walow cilmi-baarayaashu ay sheegeen in waqtiga ugu horreeya ee la heli karo tallaalka ay tahay sanadka soo socda.