Tacadiyada argagaxa leh ee dumarka oo Afgaanistan ka ah "dacaayad dagaal" oo ka dhan ah Talibaan

Khatira oo ah qof dumar oo ka tirsan booliska dalka Afgaanistan, way ogtahay in khatar ay u bareertay.

Gabadhaas askeriga ah way dhacday, wejiga ayeyna ku dhufsatay dhulka. Ka dib waxay soo toostay iyadoo isbitaal taalla oo indhaha ay uga yaallaa dhaawacyo middi oo lagu duray.

"Xanuun ayaan dareemay, waxna ma arki karin. Dhakhtarka wuxuu ii sheegay in indhaha la iga dhaawacay, oo aanan furi karin," ayey tiri.

Ka dib, waxaa loo sheegay in ay guriga aado, ayna soo noqoto bil ka dib si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo indhaheeda.

Markaa ka dib, waxayna ogaatay in aysan indhaba lahayn oo aysan waxba arki karin.

'Dagaalka dacaayadda ah'

Xigashada Sawirka, Afghan Ministry of Interior

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Afgaanistan, Mascuud Andarabi, ayaa la kulmay Khatira, 6-dii bishan October. Wuxuu u ballan qaaday in guri la siinayo, dowladdana ay bixineyso dhaqaalaha lagu daweynayo.

Farriin uu Twitterkiisa ku qoray ayuu ku sheegay in Taliban ay ka dambeysay weerarka: "Talibaan awood ay ku burburiyaan dalkan ma lahan," ayuu yiri.

Ururka Talibaan ayaa beeniyay in wax lug ah uu ku lahaa weerarkaas.

Ms Baktash waxay sheegeysaa in sheekooyiinka sida midda Khatira "loo adeegsado dagaal dacaayad ah" oo u dhexeeya dowladda iyo Talibaan.

Meel halis weyn u ah haweenka

Oxfam waxay sheegtay in dumarka ka tirsan laamaha amniga ay wajahayaan haliso dheeraad ah.

Hay'adda Oxfam waxay sheegtay in Afgaanistan ay ka mid tahay dalalka ay halista ugu weyn kala kulmayaan haweenka.

Balse tafatiraha laanta BBC Afghan, waxay sheegeysaa in dareen aan loo lahayn sidii dhibaatadaa wax looga qaban lahaa, haddii aan laga maqlin warbaahinta.

"Dowladda waxay eedeysaa Talibaan, laakiin marka ay sidaa sheegaan waxay qiranayaan in aysan difaaci karin dhibbanayaasha", ayey tiri Baktash.

Khatira aabeheed ayaa la xiray waxaana lagu eedeeyay in uu isaga amray weerarka gabadhiisa lagu qaaday. Gabadha waxay sheegeysaa in dhacdada ay timid sababtoo ah aabeheed muusan dooneyn in ay shaqadaa qabato.