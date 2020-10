Tanishq: Maxaa loo joojiyay xayeysiiska dahabka ee isdhexgalka diimaha Islaamka iyo Hindu-ga?

Dadka ka soo horjeestay ii dhehda waxay sheegeen in ay dhiiragelineyso "jihaadka jaceylka". Waa ereyo ay xagjiriinta Hindu-ga ah ku eedeeyaan ragga Muslimiinta ee guursada gabadhaha haysta diinta Hindu-ga, ka dib marka ay Muslimiyaan.

Ururada u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegayaan in isu dulqaadashada dadka haysta diimaha kala duwan iyo isdhexgalka ee dalka Hindiya ay halis wayn ku jiraan. Guurka dhexmara Hindu-ga iyo Muslimiinta waxay ahayd arrin muddo ay dood adag ka taagnayd.

Koox mayil adag oo baraha bulshada adeegsata ayaa hoggaaminayay dalab ah in shirkaddaas dahabkeeda aanan la iibsan. Waxayna noqotay arrintii loogu hadal haynta badnaa ee Twitter-ka.

Shirkadda oo markii dambe soo saartay war qoraal ah waxay sheegtay in ujeedada ay ahayd dhiiragelinta isdhexgalka diimaha kala duwan, balse ay dib ula noqotay ii dhehda ka dib "falcelin adag oo kala duwan oo ka dhalatay" oo ah in wax kale ay horseeday, taas oo ay ku tilmaamtay "arrin lid ku ah ujeedadii laga lahaa xayeysiiska".

Shirkadda waxay sheegtay in go'aanka dib u celinta ii dhehda uu la xiriiro badqabka shaqaalaheeda iyo dadka iskaashatada la ah.

Xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Congress party, Shashi Tharoor, oo bartiisa Twitterka soo dhigay ii dhehda ayaa yiri: "Hindutva-ga aan dulqaadka leheyn waxay ku baaqeen in laga soo horjeesto shirkadda, oo keliya dhiiragelisay midnimada Muslimiinta iyo Hindu-ga oo ii dhedan quruxda badan ka sameysay".

Inta badan qoysaska Hindiya waxay jeceyl yihiin in ay guursadaa qof ay isku diin yihiin ama ay isku dabaqad dhanka bulshada ka yihiin; Sidoo kale guurka ka baxsan arrimahaas waxaa ka dhasha rabshado sida in qof ka mid ah lamaanahaas ay dilaan qaraabada ama dad kale.

Sida lagu ogaaday kormeer dhanka bulshada ah, keliya 5% ee dhammaan guurka ayaa ka ah isdhexgal dabaqad ama diin. Waana kuwo aad u yar lamaanaha sidaa ah in lagu arko Hindiya.

Dadka u ololeeya arrimaha jinsiyadda waxay sheegayaan in masuuliyadda ku dhaqanka caadada reerka "iyo ilaalinta sharafta" in ay ku xiran tahay gabadha. Haddii ay guursato qof ka baxsan xeydaabka dhaqankeeda, waxaa loo arkayaa in ay tahay qof dhaawac gaarsiiyay sumcadda qoyska iyo bulshada ay ka soo jeedo.