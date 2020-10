Maxay tahay sababta aan fiidmeerta loogu eedeyn inay keentay cudurka Covid-19?

Fiidmeerta waxay dunida ku nooleyd in ka badan 50 malyan oo sano

Wuxuu sheegay in fiidmeerta ay tahay xayawaan 'Cajiib ah", "Dadka waxay ka argagaxaan waxa aysan garaneyn"

"Dadka deegaanka waxay booqdaan godadka ay ku nooshahay fiidmeerta si ay usoo uruursadaan saxaradeeda uguna isticmaalaan bacriminta beerahooda, waxaa muhiim ah in la ogaado in cudurrada ay siddo fiidmeerta ay u gudbi karto banii'aadanka" ayuu yiri Dr Elizabeth Gori oo ka tirsan jaamacadda Zimbabwe.

Khuburrada waxay bilaabeen olole ay ugu magac dareen "Haku eedeyn fiidmeerta inay keentay cudurka Covid-19" si meesha looga saaro khuraafaadka iyo wararka marin habaabinta ah ee ku saabsan in cudurka uu ka imaaday fiidmeerta isla markaana laga hortaggo in aan la ciribtirin.

Waxay sheegayaan in fiidmeerta ay noqotay xayawaanka aanan la fahmi karin isla markaana fikrad xun laga aaminsan yahay guud ahaan dunida, waxay arrintaas si weyn usoo ifbaxday xilli dunida uu ku baahay feyraska Koroona.

Arrimaha dhabka ah ee ku saabsan fiidmeerta

Inta badan seynisyahanada waxay aaminsan yihiin in feyraska uu xayawaanka u gudbiyay banii'aadanka, kama dhigno in eeda dusha looga tuuro fiidmeerta.

Seynisyahanada waxay ku qiyaaseen in saddex kamid ah afartii cudur ee soo ifbaxa ay ka yimaadeen xayawaanka, waxay digniintaas timid sanadkii 2002-dii kaddib markii uu uu Shiinaha ka dilaacay cudurka Sars oo ay u dhinteen 800 qof guud ahaan dunida.

Sanadkii 2017-kii ayay aheyd markii fiidmeer ku nooleyd dhul buuraley ah oo ku yaalla gobolka Yunnan ee Shiinaha la ogaaday inay sidday feyraska Sars ee banii'aadanka ku dhaca, waxayna ka digeen in cudur lamid ah midkaas uu markale dunida ka dilaaci doono.

Intii aan eedeyn laheyn hal xayawaan waa in aan ka shaqeynaa sidii aan u ilaalin laheyn xayawaanada, ayuu yiri Dr Rocha.

Waxaa ka dhalan kartaa natiijo xun haddii la ciribtiro fiidmeertan, in xayawaanada ay cudurka u gudbiyaan banii'aadanka waxay ka dhalataa banii'aadanka oo u ugaarsado xayawaanadaas" sida uu sheegay Dr David Robertson oo ka tirsan jaamacadda Glasgow.

Waxaa soo baxayay warar sheegayo in dhibaato lagu hayo fiidmeerta ku nool dalalka Peru, India, Australia, China iyo Indonesia.

Seynisyahanada waxay sheegayaan in wararka marin habaabinta ah ee ku saabsan fiidmeerta ay horseedeen in la laayo ama ay jiri karto halista ah in cudurka la faafiyo.