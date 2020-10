Fayraska Korona oo haleelay wiil uu dhalay Trump

Melina ayaa sheegtay in ay aad uga cabsatay xaaladda Barron kaddib markii laga helay cudurka Covid-19. Balse waxay intaa ku dartay in nasiib wanaag uu yahay wiil da'yar, sidaa awgeedna aysan ka muuqan astaamihii cudurkaasi.

Waxa uu intaasi ku daray in Barron uu tusaale fiican u yahay carruurta dalkaasi Mareykanka iyo sida ay gagsi ugu yeelan karaan cudurkaasi, sidaa awgeedna ay tahay in iskoollada dalka dib loo furo sida ugu dhakhsaha badan. Arrintaasi ayaa waxaa aad uga soo horjeesaday ururka midowga macallimiinta dalkaasi, kuwaa oo ku doodaya in ay suurtagal tahay in macallimiin badan ay qaadaan cudurkaasi.