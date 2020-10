Maxay yihiin calaamadaha kala duwan ee lagu arkay dadka uu in muddo ah hayo Covid-19?

Waxaa dhici kartaa in dadka uu in muddo hayo cudurkan uu ku reebo xanuun dhanka maskaxda ah, sida uu sheegayo macadka qaran ee daraasaadka arrimaha caafimaadka ee UK.

Waxay dadkan u baahan yihiin in la siiyo taageero dhanka caafimaadka ah- howlwadeenada caafimaadka waxaa loog baahan yahay in macluumaad xooggan ay arrintani ka heystaan.

Xaaladaha oo isbaddalayo

Qoraaga warbixinta Dr Elaine Maxwel waxay sheegtay in markii hore ay u maleyneysay in dadka sida aadka ula il daran cudurka uu si weyn u saameyn doono balse ay xaaladda tahay in dadka uu sida fudud ugu dhacay cudurka in saameyntiisa ay weli noqon doonto mid sii heysa.