Taariikhda erayga "Negro" ee isir quudhsiga ah

Markii hore way ku adkaysatay laakiin agaasimihii hore Tony Hall ayaa markii dambe raali gelin ka bixiyey oo yidhi "khalad" ayay ahayd.

Arintani waxay dhalisay in BBC-du shaqaalaheeda u dejiyo xeerar cusub oo ku saabsan adeegsiga erayada isir quudhsiga ah, kaas oo la faafiyey Arabacadii.

Waxay haatan sheegtay in ay waajib tahay in "sababo tifaftir oo gaar ah loo helo adeegsiga erayada qallafsan ee isirka ah" waana in arintaa ay si shakhsi ah u ansixiyaan agaasimeyaasha sarsare ee wakaaladdu.